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17.07.2020 - 16:49 | | Sporx

Beşiktaş, Renato Tapia'yı bedelsiz olarak kadrosuna katıyor!

Beşiktaş'a bedava transfer önerisi geldi. Feyenoord ile yolları ayrılan ve boşta olan Renato Tapia'nın Beşiktaş'a transfer olacağı iddia edildi.

Beşiktaş, Renato Tapia'yı bedelsiz olarak kadrosuna katıyor!
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24 yaşındaki orta saha oyuncusu Renato Tapia, 1 Temmuz'da kulübü Feyenoord ile yollarını ayırdı.

Beşiktaş, Renato Tapiayı bedelsiz olarak kadrosuna katıyor

America Television, Perulu orta saha oyuncusunun Beşiktaş'a transfer olacağını iddia etti.

Perulu milli oyuncu için Celtic, Rangers, Cruz Azul, Boca Juniors ve Celta Vigo'nun da ilgisi sürüyor.

Renato Tapia, bu sezon Feyenoord forması ile 26 resmi maça çıktı. Ön libero oyuncusu, bu maçlarda takımına 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

Perulu Tapia, ülkesi ile kariyerinde 53 milli maça çıktı.

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