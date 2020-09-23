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23.09.2020 - 14:22 |

Beşiktaş Rio Ave maçı ne zaman saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi BJK maçı hangi kanalda yayınlanacak? İlk 11'ler...

UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş Rio Ave 3. tur maçı için geri sayım başladı. Temsilcilerimizden Kartal, sahasında Portekiz ekibi Rio Ave'yi ağırlıyor. Maçın hakemi, saati, yayıncı kuruluşu ve muhtemel Beşiktaş 11'i ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Rio Ave maçı ne zaman saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi BJK maçı hangi kanalda yayınlanacak? İlk 11'ler...
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Portekiz'in Rio Ave takımıyla sahasında oynayacağı karşılaşmayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlıların Rio Ave ile oynayacağı karşılaşmada Daniel Siebert görev alacak. Siebert'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alman Florian Badstübner olacak.

BEŞİKTAŞ RIO AVE MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş ile Rio Ave arasındaki karşılaşma, 24 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak. Mücadele D-Smart 20. Kanaldan naklen yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

Ersin, Lens, Vida, Wellington, Nsakala, Boyd, Atiba, Oğuzhan, Dorukhan, Llajic, Larin

KARTAL TUR PEŞİNDE

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda 24 Eylül Perşembe günü Portekiz'in Rio Ave takımını konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü. 

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, teknik direktör Sergen Yalçın'ın yardımcıları yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından 5'e 2 pas ve dar alan çalışmaları yaptı.

Daha sonra mini kale maç yapan futbolcular, tam sahada oynanan çift kale taktik maç ve şut çalışmasıyla günü tamamladı.

Beşiktaş, Rio Ave karşılaşmasının hazırlıklarını yarın tamamlayıp, kampa girecek.

Yardımcı antrenör Murat Şahin, yarınki antrenman öncesi saat 16.30'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde karşılaşma ile ilgili bir basın toplantısı düzenleyecek.

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