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HaberlerUefa Avrupa Ligi Haberleri Beşiktaş-Rio Ave maçında Alman hakem Daniel Siebert görev yapacak
19.09.2020 - 13:45 | | AA

Beşiktaş-Rio Ave maçında Alman hakem Daniel Siebert görev yapacak

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Portekiz'in Rio Ave takımıyla sahasında oynayacağı karşılaşmayı Alman hakemDaniel Siebert yönetecek.

Beşiktaş-Rio Ave maçında Alman hakem Daniel Siebert görev yapacak
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UEFA'dan yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlıların Rio Ave ile oynayacağı karşılaşmada Daniel Siebert görev alacak. Siebert'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alman Florian Badstübner olacak.

Beşiktaş ile Rio Ave arasındaki karşılaşma, 24 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak.

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Beşiktaş-Rio Ave maçında Alman hakem Daniel Siebert görev yapacak

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