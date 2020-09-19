Beşiktaş-Rio Ave maçında Alman hakem Daniel Siebert görev yapacak

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlıların Rio Ave ile oynayacağı karşılaşmada Daniel Siebert görev alacak. Siebert'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alman Florian Badstübner olacak.

Beşiktaş ile Rio Ave arasındaki karşılaşma, 24 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak.

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