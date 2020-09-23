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HaberlerUefa Avrupa Ligi Haberleri Beşiktaş-Rio Ave UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?
23.09.2020 - 19:46 |

Beşiktaş-Rio Ave UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Beşiktaş-Rio Ave maçı için geri sayım sürüyor. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu maçında Portekiz temsilcisi Rio Ave ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş turu geçmesi halinde Milan-Bodo Glimt maçının galibi ile oynayacak. Son olarak Josef De Souza'yı kadrosuna katan Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme turunda PAOK'a mağlup olup devler ligine veda etmişti. Peki Beşiktaş-Rio Ave maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş-Rio Ave UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?
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Beşiktaş-Rio Ave maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu maçında temsilcimiz Beşiktaş, Vodafone Park'ta Portekiz temsilcisi Rio Ave ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi'nde PAOK'a kaybeden ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Beşiktaş, Portekiz temsilcisini elemeyi başarırsa bir sonraki turda Milan-Bodo Glimt maçının galibi ile oynayacak. Peki Beşiktaş-Rio Ave maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ-RİO AVE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Rio Ave maçı 24 Eylül Perşembe günü saat 20:00'de başlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak olan mücadele D-Smart 20. kanaldan canlı olarak yayınlanacak.

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