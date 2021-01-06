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06.01.2021 - 01:23 |

Beşiktaş Rizespor maçı ne zaman? Beşiktaş - Çaykur Rizespor saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Rizespor maçı muhtemel 11'i de spor severlerin araştırdığı konular arasında. Süper Lig'in 17. haftasının sonuna doğru, zirveye oynayan siyah-beyazlı takım, 20 puanla 11. sırada olan Rizespor'a karşı top koşturacak. Peki, Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı hakemi kim?

Beşiktaş Rizespor maçı ne zaman? Beşiktaş - Çaykur Rizespor saat kaçta, hangi kanalda?
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Rizespor, son beş maçta bir mağlubiyet alan Beşiktaş karşısına tüm kozlarını oynayacak. 31 puanda bulunan siyah-beyazlı ekibin kazanması durumunda zirvenin de adı değişecek. Çaykur Rizespor ise son iki maçta yakaladığı beraberlik rutinini kırmak istiyor. Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, şifreli mi?

BEŞİKTAŞ RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'de günün adı Beşiktaş - Rizespor! Nefes kesen rekabet ise 6 Ocak 2021 Çarşamba akşamı saat 19:00'da gerçekleşecek. Maçın yönetimi de hakem Ümit Öztürk'te olacak.

BEŞİKTAŞ - RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

İki takımın taraftarlarını da heyecanlandıran buluşma Vodafone Park'ta olacak. Maçı canlı takip etmek isteyenler şifreli olarak Bein Sports 1 kanalından izleyebilecek.

BEŞİKTAŞ ÇAYKUR RİZESPOR MUHTEMEL 11'İ

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Necip Uysal, Mensah, Ghezzal, N'Koudou, Güven Yalçın.

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Meriah, Alberk Koç, Baiano, Donsah, Samudio, Tunay Torun, Fernando, Skoda.

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