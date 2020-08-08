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08.08.2020 - 17:36 | | AA

Beşiktaş, Sadık Emir Kabaca ile 3 yıllığına anlaştı!

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 2000 doğumlu Sadık Emir Kabaca ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş, Sadık Emir Kabaca ile 3 yıllığına anlaştı!
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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, uzun forvet pozisyonunda oynayan genç basketbolcu Sadık Emir Kabaca'yı kadrosuna kattı. 

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Teksüt Bandırma forması giyen 2000 doğumlu oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. 

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, bugün ABD'li Isaiah Blackmon ve Ercan Osmani'yi de kadrosuna katmıştı.

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