08.08.2020 - 17:36 | | AA
Beşiktaş, Sadık Emir Kabaca ile 3 yıllığına anlaştı!
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 2000 doğumlu Sadık Emir Kabaca ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, uzun forvet pozisyonunda oynayan genç basketbolcu Sadık Emir Kabaca'yı kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Teksüt Bandırma forması giyen 2000 doğumlu oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, bugün ABD'li Isaiah Blackmon ve Ercan Osmani'yi de kadrosuna katmıştı.
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