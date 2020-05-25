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25.05.2020 - 15:02 | | İSTANBUL, (DHA) -

Beşiktaş salonda çalıştı

Beşiktaş, ligin kalan haftaları için sürdürdüğü hazırlıklar kapsamında günün ilk çalışmasını salonda yaptı.

Beşiktaş salonda çalıştı
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Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'de kalan 8 hafta için hazırlıklarına devam eden siyah-beyazlılar, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bu sabah salonda çalıştı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde üç grup halinde yapılan antrenman; denge, kuvvet ve kondisyon çalışması şeklinde geçti. İdman, ısınma çalışmaları ile başladı. Ardından istasyonlardan oluşan parkurda denge ve kuvvet çalışmaları değişmeli olarak uygulandı. Çalışmalar, her grup için bir saate yakın sürdü.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına bugün saat 17.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

Beşiktaş salonda çalıştı

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