Beşiktaş, Sergen Yalçın ile gol patlaması yaşıyor!

ERKAN AYRAÇ

Özellikle Abdullah Avcı döneminde skor üretme gücünü yitiren ve hedeflerinden birer birer uzaklaşan Beşiktaş, Sergen Yalçın’ın göreve gelmesiyle bu özelliğini yeniden hatırladı. Avcı, siyah-beyazlı takımın başında Süper Lig’de 18 karşılaşmaya çıkarken, 29 golde kaldı (maç başına 1,61 gol) ve etkisiz bir görüntü ortaya koydu. Sergen Yalçın döneminde ise Kartal adeta yüksekten uçmaya başladı.

Özellikle son oynanan Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarını Beşiktaş toplamda 8 golle kazandı. Yalçın ayrıca 10 lig mücadelesinde takımın başında olurken, siyah-beyazlılar 10 maçta rakip fileleri 20 kez havalandırdı. Maç başına gol rakamı 2’ye çıktı.





Öte yandan Beşiktaş’ın eleştirilen futbolcuları da kısa süre içinde kendine geldi. Abdoulay Diaby son iki maçta da gol bulurken, Jeremain Lens ise etkili oyununun karşılığını Konyaspor maçında buldu ve ağları sarstı. Hollandalı futbolcu, Antalyaspor maçında da bir asiste imza atmıştı. Bu arada sakatlığı yüzünden Konyaspor maçında forma giyemeyen Adem Ljajic de geçen hafta oynanan Denizlispor maçındaki performansıyla eski günlerine geri döndüğünü kanıtlamıştı.

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