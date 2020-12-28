Beşiktaş - Sivasspor: 3-0

Süper Lig'de Beşiktaş evinde Sivasspor'u konuk etti. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Beşiktaş 3-0 kazandı.

Beşiktaş'ın gollerini 18. dakikada Güven Yalçın, 84. dakikada Larin ve 90+2. dakikada Oğuzhan Özyakup kaydetti.

Sivasspor'da Hakan Arslan ilk yarı sonu itiraz nedeniyle ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Beşiktaş bu sonuçla 28 puanla 2. sırada yer aldı. Sivasspor ise 17 puanla 14. sırada kaldı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Hakan Yemişken

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida (Dk. 67 Montero), Rıdvan Yılmaz, Necip Uysal (Dk. 83 Dorukhan Toköz), Atiba, Ghezzal, Mensah (Dk. 79 Oğuzhan Özyakup), N'Koudou, Güven Yalçın (Dk. 67 Larin)

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın (Dk. 73 Claudemir), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 63 Yasin Öztekin), Hakan Arslan, Fajr (Dk. 76 Kone), Gradel (Dk. 76 Cofie), Yatabare (Dk. 63 Kayode)

Goller: Dk. 18 Güven Yalçın, Dk. 84 Larin, Dk. 90 2 Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Hakan Arslan (İlk yarı bittikten sonra)

Sarı kartlar: Dk. 42 N'Koudou (Beşiktaş), Dk. 90 Cofie (Demir Grup Sivasspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada sağdan yapılan ortada Rosier'in uzaklaştırmak istediği top Beşiktaş ceza alanı içinde Hakan Arslan'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden verdiği pasta topla buluşan Gradel'in sert şutunda kaleci Ersin, başarılı bir şekilde meşin yuvarlağı çeldi. Beşiktaş savunması daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.

17. dakikada Necip Uysal'ın uzun pasında ceza alanı içi sağ çaprazda topla buluşan Atiba'nın şutunda, kaleci Samassa iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

18. dakikada Beşikta öne geçti. Ghezzal'ın sağ çaprazdan ortasında altıpasta topla buluşan Güven Yalçın, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 1-0.

26. dakikada Hakan Arslan'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Gradel, ceza alanına girdiği anda yaptığı kötü vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.

33. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağdan ortasına ceza alanı içinde Yatabare'nin kafa vuruşunda, kaleci Ersin'i geçen meşin yuvarlak yan direkten döndü. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.

Aynı dakika içinde N'Koudou'nun sol kanatta yerden pası sonrası altıpas önünde topla buluşan Mensah'ın kötü vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

66. dakikada Rosier'in uzak mesafeden sert şutunda top az farkla üstten auta gitti.

78. dakikada uzun pasta savunmanın arkasına hareketlenen Yasin Öztekin'den önce kaleci Ersin, meşin yuvarlağı uzaklaştırmak istedi. Yasin'e çarpan top Beşiktaş ceza alanına düşerken, Welinton rakibinden önce meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

84. dakikada Beşiktaş ani geliştirdiği atakta golü buldu. Savunmadan çıkan siyah-beyazlı ekipte Dorukhan, savunmanın arkasına hareketlenen Larin'i gördü. Sağ çaprazdan ceza alanına giren Larin'in vuruşunda, kaleci Samassa'nın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.

90+2. dakikada N'Koudou'nun pasında ceza alanı önünde topla buluşan Oğuzhan Özyakup, yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-0.

Beşiktaş karşılaşmayı 3-0 kazandı.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Beşiktaş, son oynadığı MKE Ankaragücü maçına göre 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı ekipte annesinin vefatı nedeniyle Kamerun'a giden Vincent Aboubakar'ın yerine Güven Yalçın, Demir Grup Sivasspor karşısında gol aradı.

Sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayan Josef de Souza'ın orta sahadaki görevini ise Necip Uysal yerine getirmeye çalıştı.

MKE Ankaragücü karşılaşmasında ilk 11'de oynayan Fabrice N'Sakala yedek soyunurken, sağ bekte Rıdvan Yılmaz forma giydi.

Geçen haftaki maçta yüzüne darbe alan ve gözü şişen Cyle Larin de Demir Grup Sivasspor mücadelesine yedek başladı. Larin'in yerine ilk 11'de Georges-Kevin N'Koudou şans buldu.

Güven Yalçın 10 maç aradan sonra ilk 11'de oynadı

Aboubakar'ın yokluğunda ilk 11'de oynayan Güven Yalçın, ligde 10 maç aradan sonra bu şansı yakaladı.

Beşiktaş'ın 3. haftada İttifak Holding Konyaspor'a deplasmanda 4-1 yenildiği karşılaşmada ilk 11'de oynayan Güven; Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü maçlarında sonradan oyuna dahil oldu.

Güven, Medipol Başakşehir mücadelesinde ise kadroda yer almasına rağmen süre alamadı.

Utku Yuvakuran 3 maçın ardından kadroda

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina sürecini tamamlayan kaleci Utku Yuvakuran, 3 maç sonra kadroda yer buldu.

Karantina sürecinde Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Tarsus İdman Yurdu ve ligdeki Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile MKE Ankaragücü maçlarını kaçıran Utku, Demir Grup Sivasspor karşısında yedekler arasında yer aldı.

Beşiktaş'ta ayrıca Francisco Montero, Oğuzhan Özyakup, Ajdin Hasic, Dorukhan Toköz, Atakan Üner, Kartal Kayra Yılmaz ve Serdar Saatçi yedek soyundu.

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