Beşiktaş Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Sivasspor maçı hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler

Siyah beyazlı takım, çıktığı 5 maçın birinde Alanyaspor'a karşı 2-1'lik skorla yenilgiye uğramıştı. 25 puanla 5. sırada bulunan Beşiktaş, kazanacağı 3 puanla ilk üçte yer alma şansını yakalayabilir. Sivasspor'un ise kazanmaktan başka çaresi yok. Elde ettiği 17 puanı katlayarak puan tablosunda üst sıralarda yer almak istiyor.

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in iki güçlü takımı 15. hafta da kozlarını paylaşacak. Siyah beyazlıların ev sahipliğinde gerçekleşecek mücadele 28 Aralık Pazartesi akşamı 19:00'da düzenlenecek. Maçın hakemliğini ise Arda Kardeşler yürütecek.

BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Yenilmezliğini sürdürmek isteyen Beşiktaş, Sivasspor karşısında olağanüstü bir performans sergileyecek. İki takımın nefes kesecek maçı ise pazartesi akşamı Bein Sports 1 kanalından canlı olarak aktarılacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Oğuzhan, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Güven Yalçın.



Sivasspor: Samassa; Robin, Caner, Appindangoye, Camara; Fajr, Claudemir, Hakan; Gradel; Kayode, Yatabare