 Beşiktaş - Sivasspor maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Çalkantılı bir sezon başlangıcı yapan Beşiktaş, devamında Gaziantep FK ve Alanyaspor deplasmanlarında kaybetse de, Dolmabahçe'de üst üste galibiyetler alıp zirve yarışında "Ben de varım!" dedi. Sakatlıkları bulunan Josef de Souza, Gökhan Töre ve Adem Ljajic ile birlikte annesinin vefatı nedeniyle ülkesi Kamerun'a giden Vincent Aboubakar dışında takımda başka eksik yok. Aboubakar'ın yokluğunda hücum merkezinde Cyle Larin görev yapacak. Josef'in yerini ise Dorukhan Toköz dolduracak. TD Sergen Yalçın, Ankara deplasmanında zorlanarak 1-0 kazanılan maç sonrası; "Bugün belki beğenilecek bir oyun olmadı ama her zaman iyi oyun olmaz..." demişti. Alanyaspor'un kaybettiği, Fenerbahçe'nin bay geçtiği haftada Yalçın, kötü oyunla 3 puana bir kez daha hayır demeyecektir.

Üst üste 7 maç kazanamadıktan sonra son 2 maçında fire vermeyen Sivasspor'da, bir süredir sakat olan Samba Camara ve Kerem Atakan Kesgin dışında önemli bir eksik bulunmuyor. Hem TD Rıza Çalımbay hem de Fayçal Fajr, Hakan Arslan, Erdoağn Yeşilyurt, Mustapha Yatabare gibi kadronun önemli isimleri koronavirüs atlattı. Uzun bir aradan sonra ilk kez, bir Süper Lig maçı öncesi pozitif vaka bildirmediler. Çalımbay son maçlarda Olarenwaju Kayode'yi merkezde kullanıp Yatabare ve Max Gradel ile kanatlardan destek veriyor. Oyun sıkışırsa kenardan Arouna Kone'yi getirtiyor. Hastalık sürecini atlatan Fajr ve Hakan Arslan da orta alanın merkezinde sertliği sağlıyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Beşiktaş'ın iç sahada oynadığı son 3 lig maçının tamamı "2.5 ÜST" bitti.

- Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı son 4 iç saha maçını kazandı!

- Sivasspor'un deplasmanda oynadığı son 4 lig maçının tamamı "2.5 ALT" bitti.

- Sivasspor bu sezon Süper Lig'de deplasman mağlubiyeti almayan tek takım! (3 galibiyet - 3 beraberlik)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu! %47'lik kesim Dolmabahçe'de Sergen Yalçın'ın öğrencilerine güveniyor... %14'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

MİSLİ.COM YAZARI NE DİYOR?

Beşiktaş bu karşılaşmada iki önemli ve formda yıldızından yararlanamayacak. Annesi vefat eden Aboubakar kulüpten aldığı özel izinle cenazeye katılmak adına ülkesi Kamerun’a gitti. Aynı zamanda Beşiktaş’ta Josef De Souza sakatlandı. Adalesinde kısmi yırtık tespit edilen Brezilyalı orta sahada bu maçta görev alamayacak. Beşiktaş için kesinlikle önemli eksikler. Sivasspor’da UEFA Avrupa Ligi maçlarının geride kalması ve Erdoğan başta sakatlığı bulunan oyuncularının takıma dönmesi ile form tutmaya başladı. Konyaspor’u ardından Gençlerbirliği’ni mağlup ettiler. Sivasspor’un bu zorlu deplasmandan da Beşiktaş’ın eksiklerini de fırsata çevirerek puan ya da puanlar ile döneceği görüşündeyim.