Beşiktaş Süper Lig'de kritik virajda! Beşiktaş-Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta?

Beşiktaş-Kasımpaşa maçı için geri sayım sürüyor. Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında Beşiktaş yarın akşam sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Süper Lig'de 1 haftayı bay geçen Beşiktaş 9 maçta aldığı 16 puanla Süper Lig'de 4. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3'lük skorlar deviren Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında kazanıp yükselişini sürdürmek ve zirve takibini sürdürmek istiyor. Peki Beşiktaş-Kasımpaşa maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ-KASIMPAŞA MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Kasımpaşa maçı 4 Aralık Cuma akşamı saat 19:30'da başlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak olan mücadelede Bahattin Şimşek düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.

Beşiktaş ile Kasımpaşa 35. maça çıkıyor

İki takım arasında geride kalan lig maçlarından 23'ünü siyah-beyazlılar, 4'ünü lacivert-beyazlılar kazandı - Beşiktaş, rakibi ile sahasında oynadığı son 4 maçtan galibiyetle ayrıldı Beşiktaş ile Kasımpaşa, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 35. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 34 maçın 23'ünü Beşiktaş kazandı, 7 karşılaşma berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galibiyete ulaştı. Siyah-beyazlıların 74 golüne, lacivert-beyazlılar 37 golle cevap verdi. Beşiktaş, geçen sezon oynanan iki maçta da Kasımpaşa'ya 3-2'lik skorla üstünlük kurdu.

Beşiktaş, evindeki son 4 maçı kazandı

Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile evinde yaptığı son 4 maçtan galibiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlı takım, rakibini Vodafone Park'ta 2019-2020 ve 2018-2019'da 3-2'lik skorla yenerken, 2017-2018'de 2-1 ve 2016-2017'de 4-1 mağlup etti. Beşiktaş ayrıca Kasımpaşa'ya karşı son 3 maçı da 3-2'lik skorla kazandı.

Son 10 maç gollü geçti

İki takım arasındaki son 10 maç, gollü mücadelelere sahne oldu. Beşiktaş ve Kasımpaşa'nın ligde oynadığı söz konusu 10 maçta üç ve üzerinde gol atıldı. Siyah-beyazlı ekibin, lacivert-beyazlı rakibiyle yaptığı son 10 maçta toplam 44 gol kaydedildi. İki ekip arasındaki son 4 karşılaşma, beşer golle tamamlandı.