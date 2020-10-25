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25.10.2020 - 14:12 | | İSTANBUL (AA) -

Beşiktaş şut çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında yarın Yukatel Denizlispor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş şut çalıştı
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Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında yarın Yukatel Denizlispor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, pas ve 5'e 2 çalışmasının ardından kısa koşular yaptı. Antrenman, taktik programın yer aldığı uygulamalar, yarı sahada oynanan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Akşam saatlerinde Denizli'ye gidecek Beşiktaş, burada kampa girecek.

 

Beşiktaş şut çalıştı

 

 

 

 

 

 

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