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01.06.2020 - 21:47 | | DHA

Beşiktaş taktik çalıştı!

Beşiktaş, hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesislerinde bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş taktik çalıştı!
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Beşiktaş, hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesislerinde bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Basına kapalı yapılan idman, 1.5 saat sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah beyazlı ekip, hazırlıklarına yarın saat 11.00 ve 17.00de basına kapalı yapacağı çalışmalarla devam edecek.

Beşiktaş taktik çalıştı

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