BeÅŸiktaÅŸ taktik Ã§alÄ±ÅŸtÄ±

03.07.2020 - 21:55 | | AA
BeÅŸiktaÅŸ taktik çalÄ±ÅŸtÄ±!
BeÅŸiktaÅŸ, SÃ¼per Lig'in 30. haftasÄ±nda Kayserispor ile yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â
BeÅŸiktaÅŸ Futbol TakÄ±mÄ±, SÃ¼per Lig'in 30. haftasÄ±nda 6 Temmuz Pazartesi gÃ¼nÃ¼ deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â
Siyah-beyazlÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktÃ¶r Sergen YalÃ§Ä±n yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenman, koÅŸu ve Ä±sÄ±nma hareketleriyle baÅŸladÄ±.Â
FutbolcularÄ±n pas ile dar alanda oyun kontrol Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± idman, taktik ve ÅŸut antrenmanÄ±yla sona erdi.Â
BeÅŸiktaÅŸ, yarÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirilecek antrenmanla hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam edecek.
AyrÄ±lmaz Ä°kili: GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l ve Caner Erkin