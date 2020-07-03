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03.07.2020 - 21:55 | | AA

BeÅŸiktaÅŸ taktik çalÄ±ÅŸtÄ±!

BeÅŸiktaÅŸ, SÃ¼per Lig'in 30. haftasÄ±nda Kayserispor ile yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â

BeÅŸiktaÅŸ taktik çalÄ±ÅŸtÄ±!
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BeÅŸiktaÅŸ Futbol TakÄ±mÄ±, SÃ¼per Lig'in 30. haftasÄ±nda 6 Temmuz Pazartesi gÃ¼nÃ¼ deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â 

Siyah-beyazlÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktÃ¶r Sergen YalÃ§Ä±n yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenman, koÅŸu ve Ä±sÄ±nma hareketleriyle baÅŸladÄ±.Â 

FutbolcularÄ±n pas ile dar alanda oyun kontrol Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± idman, taktik ve ÅŸut antrenmanÄ±yla sona erdi.Â 

BeÅŸiktaÅŸ, yarÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirilecek antrenmanla hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam edecek.

BeÅŸiktaÅŸ taktik Ã§alÄ±ÅŸtÄ±

AyrÄ±lmaz Ä°kili: GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l ve Caner Erkin

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