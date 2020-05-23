Beşiktaş taraftarının maketleri Vodafone Park tribünlerine koyulacak!

Koronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verilirken son alınan karara göre 12 Haziran’da maçlar oynanmaya başlayacak.

Karşılaşmalar büyük sağlık önlemleri altında ve seyircisiz olarak oynanacak. Beşiktaş yönetimi ise yaşanan bu gelişmelerin ardından önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.

Özellikle dünyadaki tüm kulüpler, ekonomik açından büyük kayıp yaşarken bu dönem için yeni gelir kaynakları oluşturmaya çalışıyor. Maçların seyircisiz oynanacak olması ise büyük önem taşıyan stat gelirlerinin ortadan kalkmasına neden olacak.

VODAFONE PARK, BOŞ KALMAYACAK

Ortacizgi.com’un edindiği bilgiye göre; siyah beyazlı yönetimi taraftarların görsellerinin yer alacağı maketleri Vodafone Park’ta tribünlere koyma kararı aldı. Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach’ın da yaptığı bu uygulama ile kulübün önemli gelir elde etmesi hedefleniyor.

FİYAT ARALIĞI 100-150 TL OLACAK

Her maç için ayrı olarak yapılacak bu uygulamada siyah beyazlı taraftarlar, 100-150 TL arasındaki fiyatlarla görsellerinin Vodafone Park’ta yer almasını sağlayabilecek.

Beşiktaş Kulübü, önümüzdeki günlerde yapacağı lansman ile bu uygulamayı duyuracak.

Beşiktaş, taraftarıyla güçlü