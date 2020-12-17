Beşiktaş - Tarsus İdman Yurdu: 3-1

Ziraat Türkye Kupası 5. tur maçında Beşiktaş sahasında Tarsus İdman Yurdu'nu konuk etti. Beşiktaş sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Beşiktaş'ın gollerini 30. dakikada Rosier, 39. dakikada Larin ve 56. dakikada Güven Yalçın kaydetti. Tarsus İdman Yurdu'nun golünü ise 80. dakikada Mertcan Çam attı.

Beşiktaş'ta Güven Yalçın 12. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Yasin Kol, Samet Çavuş, Burak Cansız

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Montero, Vida (Dk. 74 Serdar Saatçi), N'Sakala, Necip Uysal, Dorukhan Toköz (Dk. 63 Kartal Kayra Yılmaz), Atakan Üner (Dk. 74 N'Koudou), Oğuzhan Özyakup (Dk. 84 De Souza), Larin (Dk. 63 Hasic), Güven Yalçın

Tarsus İdman Yurdu: Anıl Demir, Sefa Durmuş, Şahin Şafakoğlu, Onur Şirin (Dk. 79 Furkan Çetinkaya), Ahmet Furkan Özcan (Dk. 66 Cem Aktaş), Abdussamed Karnuçu, Asım Hamzaçebi (Dk. 66 Mahsun Gediklioğlu), Suat Kaya (Dk. 46 Attila Yıldırım), Mertcan Çam, İbrahim Hırçın, Alperen Pak (Dk. 79 Alper Ademoğlu)

Goller: Dk. 30 Rosier, Dk. 38 Larin, Dk. 56 Güven Yalçın (Beşiktaş), Dk. 80 Mertcan Çam (Tarsus İdman Yurdu)

Sarı kart: Dk. 90 Serdar Saatçi (Beşiktaş)

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Atakan Üner'in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Güven Yalçın, Onur Şahin'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

11. dakikada Güven'in penaltı atışında kaleci Anıl Demir, topu kornere çeldi.

30. dakikada Rosier, ceza alanının önünde yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

38. dakikada Larin ve Atakan'ın iyi paslaşması sonrası Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Larin'in pasıyla topla buluşan Atakan, sağ çaprazda ceza alanına girmeden arka direğe iyi koşu yapan Larin'i gördü. Larin, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını 2-0 öne geçirdi.

Maçın ilk yarısı 2-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle tamamlandı.

56. dakikada kaleci Anıl Demir'in hatalı pasında topu kazanan Oğuzhan, rakibinden kurtulmaya çalışan Oğuzhan, ceza alanına girdiği anda arkasında boş pozisyondaki Güven'i gördü. Güven, yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0

80. dakikada İbrahim Hırçın'ın soldan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Mertcan Çam, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1

Beşiktaş, karşılaşmayı 3-1 kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı.

MAÇTAN NOTLAR

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Misli.com 2. Lig ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nu konuk eden Beşiktaş, son Süper Lig maçına göre 7 farklı isimle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı ekipte Vincent Aboubakar, Atiba Hutchinson, Rachid Ghezzal, Welinton ve Utku Yuvakuran gibi isimler Tarsus İdman Yurdu maçında kadroda yer almadı.

Aytemiz Alanyaspor ile oynanan lig maçında ilk 11'de görev alan Josef de Souza ile Rıdvan Yılmaz, kupa mücadelesine yedek başladı.

Kalede Ersin Destanoğlu şans buldu

Bu sezonun ilk maçlarında ilk 11'de görev alan ama Gaziantep FK maçında gördüğü kırmızı kartın ardından Utku Yuvakuran'ın arkasında kalan Ersin Destanoğlu, Tarsus İdman Yurdu karşısında kalede görev aldı.

Ersin, kırmızı kart cezası nedeniyle Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarını kaçırmış, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında yedek soyunmuştu.

Vida 4 maç sonra ilk 11'de

Welinton'un yokluğunda savunmanın göbeğinde Domagoj Vida görev yaptı.

Yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından karantina sürecinde Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyen Vida, 4 maç sonra ilk 11'de oynadı. Vida, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında yedekler arasında kalmıştı.

Siyah-beyazlı ekipte De Souza ile Atiba'nın yerine ilk 11'de Necip Uysal ile Oğuzhan Özyakup şans buldu.

Son maçlarda ilk 11'deki yerini Rıdvan Yılmaz'a kaptıran Fabrice N'Sakala da kupa maçında ilk 11'de sahaya çıktı.

Atakan Üner ikinci kez 11'de

Tarsus İdman Yurdu karşısında Rachid Ghezzal'ın yerine sağ kanatta görev alan Atakan Üner, siyah-beyazlı formayla ikinci kez 11'de sahaya çıktı.

Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Atakan, ligdeki Trabzonspor maçında sonradan oyuna dahil olurken, İttifak Holding karşısında ilk 11'de görev almıştı.

Bu arada Beşiktaş'ta Aboubakar'ın yerine kupa mücadelesinde Güven Yalçın forvette görev aldı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Aytemiz Alanyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen ve ligin 13. haftasındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında görev alamayacak Valentin Rosier'i kupa maçında ilk 11'de oynattı.

Aytemiz Alanyaspor maçında yine ilk 11'de oynayan Francisco Montero, Cyle Larin ve Dorukhan Toköz, Tarsus İdman Yurdu maçına da ilk 11'de çıktı.

Hasic 7 maç sonra kadroda

Beşiktaş'ın 19 yaşındaki oyuncusu Ajdin Hasic, 7 maç sonra kadroda yer alabildi.

Yeni tip koronavirüs karantina sürecinde Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında forma giyemeyen Hasic, sakatlığı nedeniyle de Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçlarını kaçırmıştı. Gaziantep FK maçında kadroda tercih edilmeyen Hasic, hazır olmadığı gerekçesiyle Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında da yer alamamıştı.

Beşiktaş'ta ayrıca Bernard Mensah, Emre Bilgin, Georges-Kevin N'Koudou, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz ve Serdar Saatçi, kupa maçında yedek soyundu.

Sakatlıkları nedeniyle son maçlarda görev alamayan Gökhan Töre ve Adem Ljajic de maç kadrosunda bulunmadı.