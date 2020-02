Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın Ana Sponsoru HDI Sigorta Oldu

Beşiktaş JK, farklı spor dalı ve liglerde mücadele eden takımlara yaptığı sponsorluklar ile Türk sporuna ve sporcusuna destek sağlayan HDI Sigorta ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre, 2020 – 2021 sezonu boyunca Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nde ve Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın isminin yanında ‘’HDI Sigorta’’ yer alacak. Oyuncular göğüslerinde de HDI Sigorta logosu taşıyacak.

Çebi : ‘Her spor dalında sporcu yetiştiren ve Türk sporunu ileriye taşıyan bir kulüp olacağız’

Yapılan anlaşmanın ardından açıklamaya yapan BEŞİKTAŞ JK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nur Çebi, HDI Sigorta’nın Türk sporuna kattığı değer için teşekkür etti. Çebi sözlerine şöyle devam etti ” Türk sporunun her alanda geliştiği, altyapıya önem veren, olimpiyatlarda ve uluslararası müsabakalarda başarılara imza atan sporcularımızın olduğu bir gelecek için çalışıyoruz. Kulübümüz 117 yıllık şanlı tarihinde sporun farklı alanlarında mücadele eden sporcularımıza sahip çıkmış ve markaların da desteğiyle sadece ülkemizde değil uluslararası müsabakalarda da önemli başarılara imza atan sporcularımız bizleri gururlandırmıştır. HDI Sigorta ile yaptığımız işbirliği bu anlamda büyük önem taşıyor. Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nde olduğu kadar Avrupa’da da başarılar elde eden takımımıza verdikleri destek bizim için çok kıymetli. Takımımız Avrupa Şampiyonlar Ligi ön eleme grubunu ikinci sırada tamamlayarak 12-15 Mart tarihleri arasında İspanya’nın Madrid kentinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonlar Ligi çeyrek final grup maçlarına katılmaya hak kazandı ve çeyrek final grubunu ilk iki sırada tamamlamayı başarırsa Avrupa Şampiyonlar Ligi finallerine yükselecek. Beşiktaş JK olarak, her spor dalında sporcu yetiştiren ve Türk sporunu ileriye taşıyan bir kulüp olacağız. Bu misyon, tarihiminiz ve değerlerimizin bize yüklediği önemli bir sorumluluk. HDI Sigorta ile birlikteliğimizin uzun yıllar devam etmesini diliyorum” dedi.



Hancıoğlu : “Ülke sporuna ve sporcusuna destek sağlayacak her fırsatta yanlarında olmaya gayret ediyoruz”

HDI Sigorta’nın Türkiye’deki birçok spor kulübüne verdiği desteğin altını çizen HDI Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, “Türk sporunun ve sporcusunun her zaman yanında olmaktan ve bu yolda beraber yürümekten gurur duyuyoruz. Bugün de yeni bir anlaşma, iş birliği ve dostluğa başlıyor olmanın heyecanı içerisindeyiz. Elimizden geldiğince çok spor kulübüne dokunmaya çalışıyor, ülke sporuna ve sporcusuna destek sağlayacak her fırsatta yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Umarım bu birliktelik de her iki taraf için hayırlı olur. Beşiktaş HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’na bu anlamlı yolculuğunda bir kez daha başarılar diliyorum“ dedi.

HDI Sigorta Hakkında

Alman sigorta devi HDI International AG ailesine dahil olan HDI Sigorta AŞ, yüzlerce acentesiyle Türkiye’nin her noktasında hizmet sunmaktadır. Grubun merkezi Almanya’nın Hannover kentinde bulunmaktadır. İçinde birçok markayı barındırmakta olan HDI, dünya üzerinde yaklaşık 150 ülkede faaliyet göstermektedir. Grup, 30.06.2006 tarihinde imzalanan anlaşma ile İhlas Sigorta’yı satın almış ve yeni şirket HDI International AG’ye bağlı olmak üzere “HDI Sigorta” adıyla Türkiye’de hizmet vermeye başlamıştır. HDI Sigorta 2020 yılı itibariyle 3.000’i aşkın acentesi ile Türkiye genelinde faaliyet göstermektedir.