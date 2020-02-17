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17.02.2020 - 15:42 | | İSTANBUL (İHA)

Beşiktaş - Trabzonspor maçı biletleri yarın satışa çıkıyor

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzospor'u konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın bilet satışına yarın başlayacak. Bilet fiyatları 110 TL ile 875 TL arasında değişiyor.

Beşiktaş - Trabzonspor maçı biletleri yarın satışa çıkıyor

Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde 22 Şubat Cumartesi günü Trabzonspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın bilet satışına yarın başlayacak. Yarın saat 11.00 itibariyle satışa sunulacak olan biletlerin fiyatları da belli oldu.

Bir kişinin kendisiyle birlikte en fazla 5 bilet alabileceği mücadele öncesinde açıklanan fiyatlar şu şekilde:

1. Kategori: 230 TL
2. Kategori: 215 TL
3. Kategori: 190 TL
4. Kategori: 190 TL
5. Kategori: 175 TL
6. Kategori: 160 TL
7. Kategori: 120 TL
8. Kategori: 110 TL
VIP: 750 TL
1903 A-E: 750 TL
1903 B-D: 825 TL
1903 C: 875 TL

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