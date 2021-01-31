Beşiktaş - Trabzonspor maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Arka arkaya aldığı galibiyetlerle zirveye yerleşen Beşiktaş, dün Fenerbahçe'nin Rizespor'u yenmesi (maç fazlası) sonrası koltuğunu kaptırdı. Siyah beyazlılarda tek eksik Gökhan Töre. TFF ligin ikinci yarısında yabancı sayısını 14'ten 16'ya çıkardığı için geçtiğimiz hafta kadroda yer almayan Francisco Montero ve Ajdin Hasic, TD Sergen Yalçın görev vermesi halinde Trabzonspor'a karşı forma giyebilecek. 13 lig maçında 9 asist yapan Rachid Ghezzal, 16 maça 11 gol sığdıran Vincent Aboubakar ve 19 maçta 12 golü bulunan Cyle Larin takımın en büyük kozları... Orta alanda son maçlarda olduğu gibi bir kez daha "Josef, Atiba & Mensah" üçlüsünü görmemiz çok olası.

Başakşehir'i devirip Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor, transferde bombayı patlattı! Sezon başında Fenerbahçe'nin almak için çok uğraştığı ama imza aşamasına gelemediği Alanyasporlu Anastasios Bakasetas'ı renklerine bağladılar. Yunan futbolcu takımla 1 antrenmana çıkıp kamp kadrosuna dahil edildi. Kamil Ahmet Çörekçi cezalı, Abdülkadir Ömür sakat. TD Abdullah Avcı'nın Berat Özdemir, Flavio ve Abdulkadir Parmak'tan oluşturduğu orta üçlüyü bozması beklenmiyor. İhtiyaç halinde Lewis Baker yine kenardan oyuna dahil olacaktır. Yeni transfer Bakasetas da "acil durumda camı kırınız" tercihi olarak kulübede olacak. Hücumun bir kanadında Caleb Ekuban, diğer kanadında Anthony Nwakaeme yer alacak. Merkezde Jorge Djaniny Tavares Semedo'yu izleyeceğiz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Beşiktaş'ın iç sahada oynadığı son 7 maçın 6'sı "2.5 ÜST" bitti.

- Trabzonspor'un deplasmanda oynadığı son 3 maçın tamamı "karşılıklı gol" ile sonuçlandı.

- Bu sezon ligde ikinci yarılarda en fazla gol atan takım Beşiktaş! (32 gol)

- Trabzonspor bu sezon yediği 23 golün 16'sını karşılaşmaların ikinci yarısında kalesinde gördü.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu! %36'lık kesim Dolmabahçe'de üst üste galibiyetler alan siyah-beyazlı ekibe Trabzonspor karşısında güveniyor... %12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.