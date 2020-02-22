Beşiktaş, Trabzonspor’u ediyor!

Beşiktaş ile Trabzonspor bugün 130. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig, Türkiye Kupası ve özel maçlarda Beşiktaş 53, Trabzonspor ise 45 galibiyet alırken 31 müsabaka eşitlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda Kartal’ın 178 golüne, Karadeniz temsilcisi 142 golle karşılık verdi. Öte yandan Beşiktaş son 3 maçta Trabzonspor’a karşı galibiyet alamadı.

Gençlik mi tecrübe mi!

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak zorlu maçta gözler bir kez daha forvetlerde olacak. Atiba’dan sonra takımın en yaşlısı olan tecrübeli forvet Burak Yılmaz her zaman olduğu gibi siyah-beyazlı takımın en büyük kozu olacak. 34 yaşındaki futbolcu bu sezon lig ve kupada 17 maçta şans bulurken, 9 gol attı, 2 de asist yaptı.

Trabzonspor’un genç yıldızı Sörloth ise gösterdiği performansla herkesin beğenisini topladı. Gol krallığı yarışında zirvede bulunan Norveçli futbolcu, lig, kupa ve Avrupa’da forma giydiği 33 maçta 22 gol ve 7 asistle oynayarak bordo-mavilileri sırtladı.

Nwakaeme yok

Demir Grup Sivasspor maçında sağ arka adale grubunda sertlik ve spazm tespit edilmesinin ardından tedavisine başlanan Anthony Nwakaeme, sabah antrenmanında ağrılarının artması nedeniyle Beşiktaş maçı kadrosuna alınmadı.

Bordo-mavililerde, Nwakaeme’nin yanı sıra Ahmet Canbaz, Majid Hosseini, Yusuf Sarı, Abdülkadir Ömür ile sarı kart cezalısı Obi Mikel de bugünkü maçta forma giyemeyecek.

Rebocho göreve

Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş’ta, Sergen Yalçın’ın ilk 11’de değişiklik yapması bekleniyor. Son çalışmada Yalçın’ın Rebocho’yu sol bekte oynattığı, önünde ise Caner ve N’Koudou’yu denediği bildirildi. Ljajic’in grip olması nedeniyle Boateng’e şans tanıması beklenen Yalçın’ın, tek ya da çift ön libero tercihini netleştirmediği bildirildi. Atiba ve Elneny’i yan yana oynatmayı da düşünen deneyimli hocanın, Lens’e de görev vermesi bekleniyor.

Sıcak iklimlerin klas kramponu: Anthony Nwakaeme