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02.09.2020 - 07:00 |

Beşiktaş transfer haberleri | Ahmet Oğuz ve Lopes listede!

Beşiktaş'ta transferde son dakika... Antalyasporlu Nazım Sangare’ye yoğunlaşan Beşiktaş, yıldız sağ bek ile anlaşmazsa Ahmet Oğuz ile Kayserispor’dan ayrılmak isteyen Miguel Lopes’i gündemine alabileceği öğrenildi.

Beşiktaş transfer haberleri | Ahmet Oğuz ve Lopes listede!
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Sağ bek arayışlarında tamamen Nazım Sangare’ye yoğunlaşan Beşiktaş’ın, Antalyaspor forması giyen başarılı oyuncunun bonservis bedelinde indirime gidilmemesi durumunda, Gençlerbirliği ile yollarını ayıran Ahmet Oğuz ile Kayserispor’dan ayrılmak isteyen Miguel Lopes’i de gündeme alabileceği öğrenildi.

Nazım’ın yanı sıra isimleri bir süredir medyada yer alan ve Roma’da top koşturan Davide Santon ile yine aynı takımda oynayan Rick Karsdorp’la da anlaşma zemini arayan siyah-beyazlıların, mali koşulların oluşmaması durumunda Ahmet Oğuz ile Miguel Lopes için resmi girişimlere başlayacağı aktarıldı. Antalyaspor, Nazım Sangare için 2 milyon euro bonservis bedeli talep ederken, takas teklifine olumlu yanıt vermemişti.

Beşiktaş transfer haberleri | Ahmet Oğuz ve Lopes listede

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