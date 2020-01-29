Beşiktaş transfer haberleri | Ali Naibi sürprizi! Yollar ayrılmıştı ama...

Serdar Sarıdağ - ÖZEL

Beşiktaş'ta Türkiye Kupası'nda Erzurumspor karşısında alınan yenilgi sonrası futbol direktörü Ali Naibi ile yollar ayrılmıştı.

Alınan bilgiye göre siyah-beyazlı yönetim Naibi'yi tekrar görevinin başına getirmek istiyor. Yollar resmi olarak ayrılmasa da Naibi şu anda kulüpte aktif görev yapmıyor.

Ali Naibi ise ailesiyle daha çok vakit geçirmek istediğini belirtip görevine dönüşüne sıcak bakmadığı öğrenildi.