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13.08.2020 - 23:55 |

Beşiktaş transfer haberleri | Atiba ile 1 yıllık imza! İşte ücreti...

Beşiktaş'ta transferde son dakika... Beşiktaş, 37 yaşındaki Kanadalı oyuncu Atiba ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı

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Beşiktaş, kulübün efsanelerinden biri haline gelen 37 yaşındaki Kanadalı oyuncu Atiba ile yeni sözleşmeye imza attı.

TRT Spor, Atiba ile imzalanan yeni sözleşmenin detaylarını aktardı. Beşiktaş yönetimi Kanadalı futbolcuyla yıllık 500 bin euro + bonuslar karşılığında 1 yıllık yeni sözleşmeye imza attı.
Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta şu ana kadarki antrenmanlara katılamayan Kanadalı futbolcunun 14 Ağustos 2020 Cuma gününden itibaren takımla birlikte çalışmalara katılması bekleniyor.

Atiba, Beşiktaş'ta şimdiye kadar 253 resmi maça çıktı. Kanadalı futbolcu bu maçlarda 19 gol atarken, 23 kez de asist yaptı. Atiba, söz konusu maçlarda hiç kırmızı kart görmedi.

Beşiktaş transfer haberleri | Atiba ile 1 yıllık imza İşte ücreti...

Beşiktaş transfer haberleri | Atiba ile 1 yıllık imza İşte ücreti...

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