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14.08.2020 - 07:00 |

Beşiktaş transfer haberleri | Atiba imzaladı! Antrenmana çıkacak...

Beşiktaş, 37 yaşındaki Kanadalı oyuncu yıllık 500 bin euro artı bonuslar karşılığında 1 yıllık yeni sözleşmeye imza attı.

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Beşiktaş, Atiba ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. 37 yaşındaki Kanadalı oyuncu yıllık 500 bin euro artı bonuslar karşılığında 1 yıllık yeni sözleşmeye imza attı. Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş’ta şu ana kadar antrenmanlara katılamayan Atiba bugünden itibaren takımla birlikte çalışmalara başlayacak.

Beşiktaş transfer haberleri | Atiba imzaladı Antrenmana çıkacak...

Beşiktaş transfer haberleri | Atiba imzaladı Antrenmana çıkacak...

 

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