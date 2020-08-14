Beşiktaş transfer haberleri | Atiba imzaladı! Antrenmana çıkacak...



Beşiktaş, Atiba ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. 37 yaşındaki Kanadalı oyuncu yıllık 500 bin euro artı bonuslar karşılığında 1 yıllık yeni sözleşmeye imza attı. Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş’ta şu ana kadar antrenmanlara katılamayan Atiba bugünden itibaren takımla birlikte çalışmalara başlayacak.