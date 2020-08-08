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08.08.2020 - 00:46 |

Beşiktaş transfer haberleri | Balotelli iddiası! İstanbul'a geliyor...

Beşiktaş'ın Bresica'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan İtalyan forvet Mario Balotelli ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

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Yıldız golcüsü Burak Yılmaz'ın Lille'e transferi sonrası forvet arayışlarına hız veren Beşiktaş, aradığı ismi İtalya'da buldu.

A Spor'un son dakika haberine göre; Siyah Beyazlı ekip, Bresica'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan İtalyan forvet Mario Balotelli ile anlaşmaya vardı. Fransa'daki Nice ve Marsilya maceraları sonrası evine dönen Balotelli, Brescia'da istediği ortamı yakalayamamıştı. İtalyan ekibiyle sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Balotelli'nin hafta içi İstanbul'a gelip, Beşiktaş ile resmi sözleşme imzalayacağı öner sürüldü.

Mario Balotelli, evde sürdürdüğü antrenmanları sonrası takımla çalışmalara geri dönmüştü.

Beşiktaş transfer haberleri | Balotelli iddiası İstanbula geliyor...

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