Beşiktaş transfer haberleri | Balotelli'den "Come to Beşiktaş" çağrısına cevap!

Beşiktaş, Serie A ekiplerinden Brescia forması giyen 29 yaşındaki İtalyan yıldız Mario Balotelli'yi transfer etmek istiyor.

Siyah-beyazlı taraftarlar bu adım sonrası Balotelli için "Come to Beşiktaş" çağrısında bulundu. İtalyan golcüde bu çağrıya yanıt geldi. Balotelli bu çağrıya kalp emojili mesajla yanıt verdi.