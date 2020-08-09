09.08.2020 - 19:36 |
Beşiktaş transfer haberleri | Balotelli'den "Come to Beşiktaş" çağrısına cevap!
Beşiktaş'ta transferde son dakika... Beşiktaş'ın gündeminde yer alan İtalyan yıldız Mario Balotelli, siyah-beyazlı taraftarların yaptığı "Come to Beşiktaş" çağrısına cevap verdi
Beşiktaş, Serie A ekiplerinden Brescia forması giyen 29 yaşındaki İtalyan yıldız Mario Balotelli'yi transfer etmek istiyor.
Siyah-beyazlı taraftarlar bu adım sonrası Balotelli için "Come to Beşiktaş" çağrısında bulundu. İtalyan golcüde bu çağrıya yanıt geldi. Balotelli bu çağrıya kalp emojili mesajla yanıt verdi.