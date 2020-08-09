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HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş transfer haberleri | Balotelli'den "Come to Beşiktaş" çağrısına cevap!
09.08.2020 - 19:36 |

Beşiktaş transfer haberleri | Balotelli'den "Come to Beşiktaş" çağrısına cevap!

Beşiktaş'ta transferde son dakika... Beşiktaş'ın gündeminde yer alan İtalyan yıldız Mario Balotelli, siyah-beyazlı taraftarların yaptığı "Come to Beşiktaş" çağrısına cevap verdi

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Beşiktaş, Serie A ekiplerinden Brescia forması giyen 29 yaşındaki İtalyan yıldız Mario Balotelli'yi transfer etmek istiyor.

Siyah-beyazlı taraftarlar bu adım sonrası Balotelli için "Come to Beşiktaş" çağrısında bulundu. İtalyan golcüde bu çağrıya yanıt geldi. Balotelli bu çağrıya kalp emojili mesajla yanıt verdi.

Beşiktaş transfer haberleri | Balotelliden Come to Beşiktaş çağrısına cevap

Beşiktaş transfer haberleri | Balotelliden Come to Beşiktaş çağrısına cevap

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