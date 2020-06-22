Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş Burak Yılmaz ile Şampiyonlar Ligi'ne...

Siyah- Beyazlılar’ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz, kart cezasını Antalyaspor karşılaşmasında tamamlamasının ardından formasına önceki günkü Denizlispor karşılaşmasıyla döndü.

81 dakika görev yaptığı mücadelede takımına 1 gol ve 2 asistlik katkı yaparak 5-1’lik zaferin en önemli mimarı olan Milli futbolcu, hem takımını Şampiyonlar Ligi hedefi konusunda yarışta tuttu hem de takımına özgüven kazandırarak Siyah-Beyazlı teknik ekip ve camiayı memnun etti. Pandemi döneminde takım çalışmalarına ek olarak bireysel olarak da hazırlıklarını sürdüren tecrübeli oyuncu, ligde bu sezon 12 gole ulaştı. Burak, krallık yarışında geride bulunsa da kalan 6 haftadaki performansıyla açığı kapatmayı deneyecek.