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19.06.2020 - 12:46 |

Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş'ta 3 ayrılık daha..

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarı devam ediyor.

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Serdar Sarıdağ / Milliyet

Rebocho ile yollarını ayıran Beşiktaş Yönetimi, başka isimlerle de yollarını ayırmaya devam edecek.

Kulübü Guingamp'ın yeni sezonda kadrosunda görmek istediği için Rebocho ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran siyah - beyazlı yönetim, Douglas, Diaby, ve Boateng ile de en kısa zamanda yollarını ayırmak için masaya oturacak. 

Beşiktaş Yönetimi bu isimlerle yollarını ayırırken, karantina döneminin paralarını da ödememeye çalışacak. Hem kadroda yer açarak gençlere şans vermek isteyen Beşiktaş Yönetimi, hem de bu ayrılıklarla tasarruf etmiş olacak.

Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaşta 3 ayrılık daha..

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