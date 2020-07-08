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08.07.2020 - 16:56 |

Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş'ta Mehmet Topal sesleri

Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Beşiktaş'ta sezon başında Fenerbahçe'den Başakşehir'e transfer olan Mehmet Topal gündeme geldi.

Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş'ta Mehmet Topal sesleri
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Serdar Sarıdağ / Skorer Özel

Yeni sezon öncesinde Sergen Yalçın ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamayı planlayan Beşiktaş transfer çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor. 

Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaşta Mehmet Topal sesleri

GÜNDEM MEHMET TOPAL
Çalışmalara şimdiden başlayan siyah beyazlı ekipte, Medipol Başakşehir'de oynayan Mehmet Topal ismi gündeme geldi. Kadroda derinlik olması ve yedek kulübesinde tecrübeli isimlerin yer almasını planlayan siyah - beyazlı kulübün, Mehmet Topal ismini şimdiden bir kenara not aldığı öğrenildi.

Yaz transfer döneminde orta sahaya bir genç bir de tecrübeli isim almak isteyen Beşiktaş Yönetimi, yeni sezon planlamasını önümüzde hafta Teknik Direktör Sergen Yalçın ile birlikte yapmaya başlayacak.

Alisson ve Mohamed Salah'ın antrenman görüntüleri...
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