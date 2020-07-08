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08.07.2020 - 08:20 | | FANATİK

Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş'tan Sergen Yalçın'a 3 yıllık sözleşme

Siyah-Beyazlı yönetim, genç teknik adamla sözleşme yenilemek için düğmeye bastı. Geçen hafta, “Yeni kontrat en çok Sergen Yalçın’a yakışır” diyen Başkan Ahmet Nur Çebi’nin, sezon sonunda 3 yıllık kontrat önerisinde bulunması bekleniyor.

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın gelişmesi... Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ocak ayında kulüple 1,5 yıllık anlaşmaya imza atan teknik direktör Sergen Yalçın’ın kontratını uzatacaklarının sinyallerini vermişti.

Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaştan Sergen Yalçına 3 yıllık sözleşme

Başkan Çebi, geçen hafta yaptığı bildiride, “Yeni sözleşme en çok Sergen Yalçın’a yakışır. Ben istikrardan yanayım, kendisine de güveniyorum. Kimse Sergen hocayla aramızda sorun var gibi göstermeye çalışmasın” ifadelerini kullanmıştı.

Yönetimin, kulübün efsane isimleri arasında yer alan Sergen Yalçın’a sezon sonunda 3 yıllık yeni kontrat önereceği bildirildi. Ek olarak yönetimin, Sergen Yalçın’a, alt yapı ve transfer konularında tanıdığı ayrıcalıkları daha da genişletmeyi planladığı belirtildi.

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