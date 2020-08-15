Beşiktaş transfer haberleri | Davide Santon ile prensipte anlaşıldı!

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Beşiktaş aradığı sağ beki İtalya’da buldu. TRT Spor’un haberine göre siyah beyazlı ekip, Roma’dan Davide Santon’u satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Haberde oyuncuyla prensip anlaşmasına varıldığı kaydedildi.Geçen sezon Roma formasıyla 21 resmi maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu gol veya asist kaydedemedi.

Kariyerine Ravenna altyapısında başlayan Santon, 2005’te Inter altyapısına transfer oldu. Sonrasında Cesena ve Newcastle United takımlarında kiralık olarak forma giydi. 2018’de ise 9.5 milyon euro bonservis bedeliyle Roma’ya transfer oldu.

Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren Gökhan Gönül, Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Geçen sezon takıma katılan Douglas ise beklentilerin bir hayli uzağında kalmıştı. Siyah Beyazlılar o bölgeyi Santon ile doldurmayı planlıyor.

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