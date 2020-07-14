Beşiktaş transfer haberleri | Edwin Gyasi plaketi aldı, geliyor!

Takımının Beroe ile yaptığı maçta son kez kırmızı-yeşilli formayı giyen oyuncuya Bulgar yöneticiler tarafından kulübe yaptığı hizmetlerden dolayı plaket takdim edildi.

Gana basınında yer alan haberlerde 29 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş’ın yolunu tutacağı, siyah-beyazlılarla üç yıllık sözleşme imzalayacağı aktarıldı.

Hollanda doğumlu bir Ganalı olan ve AZ Alkmaar altyapısından yetişen futbolcu son olarak geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından doğum günü sebebiyle kendisine gönderilen Beşiktaş içerikli görselleri paylaşmıştı.