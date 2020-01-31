Beşiktaş transfer haberleri | Erdal Torunoğulları transfer açıkladı: Hayırlı olsun...

Beşiktaş'ta transferin son gününde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Dün akşam yeni teknik direktör Sergen Yalçın ile resmi sözleşme imzalayan Beşiktaş'ta yönetici Erdal Torunoğulları bir de transfer müjdesi verdi.

Orta Çizgi'ye konuşan Torunoğulları; "Yapılan uzun görüşmeler sonucu hem oyuncu tarafı ile kulüp tarafıyla her konuda anlaştık. Hasic, Beşiktaş camiasına hayırlı olsun. Oyuncunun 2 milyon Euro'luk imza bedelini 1.2milyon Euro'ya düşürdük. Ödeme şartları da bizim istediğimiz tarihlerde oldu." diyerek sözlerini tamamladı.

Sergen Yalçın imza töreni gerçekleşti