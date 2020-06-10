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10.06.2020 - 09:43 | | FOTOMAÃ‡

BeÅŸiktaÅŸ transfer haberleri | Jeremain Lens'in yeni adresi belli oldu...

BeÅŸiktaÅŸâ€™ta gÃ¶zden Ã§Ä±karÄ±lan Jeremain Lensâ€™e Katar ekibi Al Ain talip oldu.Â

BeÅŸiktaÅŸ transfer haberleri | Jeremain Lens'in yeni adresi belli oldu...
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BeÅŸiktaÅŸâ€™ta Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sezon kadroda dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmeyen Jeremain Lens iÃ§in piyango vurdu.Â 

Balazs Dzsudzsakâ€™la devam etmeme kararÄ± alan Katar ekibi Al Ain, yeni sezonda Macar oyuncunun yerine Lensâ€™i dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.Â Siyah-beyazlÄ± takÄ±mdaki sÃ¶zleÅŸmesinde indirime gitmeye yanaÅŸmayan HollandalÄ± kanat oyuncusunun da ayrÄ±lmaya sÄ±cak baktÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Lens bu sezon Kara Kartalâ€™da 22 maÃ§ta sÃ¼re aldÄ± ve 2 gol atÄ±p 1 de asist yaptÄ±.Â 

BeÅŸiktaÅŸ transfer haberleri | Jeremain Lensin yeni adresi belli oldu...

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