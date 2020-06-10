BeÅŸiktaÅŸ transfer haberleri | Jeremain Lens'in yeni adresi belli oldu...

BeÅŸiktaÅŸâ€™ta Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sezon kadroda dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmeyen Jeremain Lens iÃ§in piyango vurdu.Â

Balazs Dzsudzsakâ€™la devam etmeme kararÄ± alan Katar ekibi Al Ain, yeni sezonda Macar oyuncunun yerine Lensâ€™i dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.Â Siyah-beyazlÄ± takÄ±mdaki sÃ¶zleÅŸmesinde indirime gitmeye yanaÅŸmayan HollandalÄ± kanat oyuncusunun da ayrÄ±lmaya sÄ±cak baktÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Lens bu sezon Kara Kartalâ€™da 22 maÃ§ta sÃ¼re aldÄ± ve 2 gol atÄ±p 1 de asist yaptÄ±.Â