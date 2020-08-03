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HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş transfer haberleri | Konyaspor'dan Serkan Kırıntılı açıklaması!
03.08.2020 - 17:47 | | AA

Beşiktaş transfer haberleri | Konyaspor'dan Serkan Kırıntılı açıklaması!

İttifak Holding Konyaspor, ismi Beşiktaş ile anılan kaleci Serkan Kırıntılı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Öte yandan Kırıntılı'nın menajeri Haluk Canatar Beşiktaş iddialarına cevap verdi.

Beşiktaş transfer haberleri | Konyaspor'dan Serkan Kırıntılı açıklaması!
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Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, kaleci Serkan Kırıntılı'nın transfer görüşmesi yapabilmesi için kulüpten izin alması gerektiğini açıkladı. 

Yeşil beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, sözleşmesi devam eden Serkan Kırıntılı ile bir Süper Lig takımının transfer görüşmesi yaptığına dair medyada haberlerin yer aldığı aktarıldı. 

İlgili haberde, anlaşmanın iki sezonu kapsadığı ve tecrübeli kalecinin ne kadar maaş alacağına dair tüm ayrıntıların zikredildiğine işaret edilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi: 

"Serkan Kırıntılı, İttifak Holding Konyaspor'umuzun sözleşmeli oyuncusudur ve Türkiye Futbol Federasyonunun Profesyonel Futbol ve Transfer Talimatına göre kulübümüzden yazılı izin belgesi alınmadığı sürece Serkan Kırıntılı dahil tüm futbolcularımız, yanısıra temsilcileri, hiçbir takımla transfer görüşmeleri yapma yetkisine sahip değildir. Şayet medyada ayrıntılarıyla yer alan haberler doğruysa, bu transfer görüşmelerine dahil olan spor kulübü hem talimatları hiçe saymaktadır hem de etik olarak yanlış bir yol izlemektedir. Serkan Kırıntılı ve temsilcisi kulübümüzden bu görüşmeleri yapabilmek için izin almamıştır."

Menajer Canatar'dan Beşiktaş açıklaması
Serkan Kırıntılı'nın menajeri Haluk Canatar da A Spor'a yaptığı açıklamada Beşiktaş ile görüşmediklerini söyledi.

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