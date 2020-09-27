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27.09.2020 - 07:00 |

Beşiktaş transfer haberleri | Lens ve Umut Nayir bitti!

Teknik Direktör Sergen Yalçın, sabırları taşıran Jeremain Lens’in yanı sıra Umut Nayir’i de takımda düşünmediğini yönetime bildirdi. Kadro dışı bırakılan iki oyuncu kulüp bulana kadar Mirin ve Douglas gibi takımdan ayrı çalışacak

Beşiktaş transfer haberleri | Lens ve Umut Nayir bitti!
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SERDAR SARIDAĞ

Transferde yeni isimlerin takıma katılımıyla kadrosunu şekillendirmeye başlayan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Jeremain Lens’i defterden sildi. Son olarak perşembe akşamı Rio Ave karşılaşmasında sabırları taşıran Hollandalı futbolcu, İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi teknik heyet tarafından süresiz kadro dışı bırakıldı.

Ana kadroya son şeklini vererek takımda düşünmediği isimleri yönetime bildiren Sergen Yalçın, Lens’in yanı sıra Umut Nayır’ın da kendisine talip olan kulüplere bonservisiyle birlikte gönderilmesini istedi. Forvet hattında Cyle Larin, Vincent Aboubakar ve Güven Yalçın’a forma verecek olan Yalçın’ın, yönetime sunduğu raporda, Lens’e yeteri kadar şans tanıdığını fakat Hollandalı oyuncunun ortaya koyduğu performansın, Beşiktaş için yeterli olmadığını bildirdiği öğrenildi.

Beşiktaş transfer haberleri | Lens ve Umut Nayir bitti

Teknik heyetin kadroda istemediği Lens ve Umut önümüzdeki dönemde takımdan ayrı sahada çalışacak. Deneyimli oyuncular kendilerine takım bulana kadar daha önce kadro dışı bırakılan Isimat Mirin ve Douglas ile birlikte antrenmanlarını sürdürecek.
Bu arada Sergen Yalçın, yeteneklerini beğendiği genç stoper Alpay Çelebi’nin ise kendini daha da geliştirebilmesi için 1 sezon kiralanmasını istedi. 21 yaşındaki Alpay’a güvenen Yalçın’ın bu sezon düzenli oynaması halinde genç futbolcunun Beşiktaş’ta forma giyebilecek düzeye geleceğini yönetime bildirdiği kaydedildi.

Umut Nayir ile Kartal Yuvası'nda kısa bir söyleşi

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