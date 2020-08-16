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16.08.2020 - 07:00 |

Beşiktaş transfer haberleri | Mensah'ın satın alma opsiyonu belli oldu!

Beşiktaş, Mensah ile prensip anlaşmasına vardı. 1 yıl kiralık olması beklenen anlaşmada ayrıca satın alma opsiyonunun 5 milyon euro olduğu kaydedildi.

Beşiktaş transfer haberleri | Mensah'ın satın alma opsiyonu belli oldu!
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Siyah-beyazlılarda Bernard Mensah transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Mensah ile prensip anlaşmasına varıldığı bildirildi. 1 yıl kiralık olması beklenen anlaşmada ayrıca satın alma opsiyonunun 5 milyon euro olduğu kaydedildi. Siyah-beyazlı yönetim, kısa süre içinde transferi resmileştirmek istiyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın, Ganalı orta sahayı PAOK maçının kadrosunda görmek istediği aktarıldı.

Beşiktaş transfer haberleri | Mensahın satın alma opsiyonu belli oldu

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