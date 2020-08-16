Beşiktaş transfer haberleri | Mensah'ın satın alma opsiyonu belli oldu!

Siyah-beyazlılarda Bernard Mensah transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Mensah ile prensip anlaşmasına varıldığı bildirildi. 1 yıl kiralık olması beklenen anlaşmada ayrıca satın alma opsiyonunun 5 milyon euro olduğu kaydedildi. Siyah-beyazlı yönetim, kısa süre içinde transferi resmileştirmek istiyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın, Ganalı orta sahayı PAOK maçının kadrosunda görmek istediği aktarıldı.

Unutulmaz Sergen Yalçın Sözleri