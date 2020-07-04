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04.07.2020 - 18:24 | | Fanatik

Beşiktaş transfer haberleri | Muamer Tankovic hamlesi!

Beşiktaş, Hammarby'den ayrılacak olan Muamer Tankovic'in transferi için yoğun çaba harcıyor.

Beşiktaş transfer haberleri | Muamer Tankovic hamlesi!
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Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir süredir gündeminde yer alan isimlerden Muamer Tankovic için girişimlerini sürdürüyor. İsveç basınından fotbol direkt'in haberine göre Tankovic, sözleşmesinin bittiği Temmuz ayı sonunda takımdan ayrılmak isterken AEK ve Beşiktaş arasında bir transfer yarışı söz konusu...

Wigan da devreye girip oyuncuya resmi teklifini iletmiş olsa da İngiliz kulübünde yaşanan yönetim değişikliği sonrası bu transferin askıya alındığı belirtiliyor.

Beşiktaş transfer haberleri | Muamer Tankovic hamlesi

Daha önce Fulham ve AZ Alkmaar formaları da giyen 25 yaşındaki sol açık, İsveç Milli Takımı'nda da 5 kez forma giydi.

Bosna-Hersek kökenli oyuncu, bu yıl takımıyla çıktığı 8 maçta 6 gol atmayı başarmıştı.

Ayrılmaz İkili: Gökhan Gönül ve Caner Erkin

 

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