08.08.2020 - 17:47 |
Beşiktaş transfer haberleri | Necip Uysal ile 3 yıllığına anlaşıldı!
Beşiktaş'ta transferde son dakika... Siyah-beyazlı takım, Necip Uysal ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Beşiktaş, Necip Uysal ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
beIN Sports'un haberine göre; Uysal, 2.5 milyon TL alacağından vazgeçti.
2004-2005 sezonundan bu yana siyah-beyazlı formayı terleten Necip, takımının formasıyla çıktığı toplam 328 resmi maçta 6 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi.
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