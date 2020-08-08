Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş transfer haberleri | Necip Uysal ile 3 yıllığına anlaşıldı!
08.08.2020 - 17:47 |

Beşiktaş transfer haberleri | Necip Uysal ile 3 yıllığına anlaşıldı!

Beşiktaş'ta transferde son dakika... Siyah-beyazlı takım, Necip Uysal ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Beşiktaş transfer haberleri | Necip Uysal ile 3 yıllığına anlaşıldı!
ABONE OL

Beşiktaş, Necip Uysal ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. 

beIN Sports'un haberine göre; Uysal, 2.5 milyon TL alacağından vazgeçti.

2004-2005 sezonundan bu yana siyah-beyazlı formayı terleten Necip, takımının formasıyla çıktığı toplam 328 resmi maçta 6 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

Sergen Yalçın İmza Töreni

    Gabriel Jesus'un 2019-20 sezonu Premier Lig'de attığı goller
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Fenerbahçe'de Erol Bulut ilk idmanına çıktı!
      Fenerbahçe'de Erol Bulut ilk idmanına çıktı!
    2. Büyük Britanya'da pole pozisyonu Valtteri Bottas'ın!
      Büyük Britanya'da pole pozisyonu Valtteri Bottas'ın!
    3. Beşiktaş transfer haberleri | Necip Uysal ile 3 yıllığına anlaşıldı!
      Beşiktaş transfer haberleri | Necip Uysal ile 3 yıllığına anlaşıldı!
    4. Yayıncı kuruluştan Melih Şendil açıklaması
      Yayıncı kuruluştan Melih Şendil açıklaması
    5. Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'deki ilk yarışta 2. oldu!
      Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'deki ilk yarışta 2. oldu!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Beşiktaş, Sadık Emir Kabaca ile 3 yıllığına anlaştı!

    Beşiktaş, Sadık Emir Kabaca ile 3 yıllığına anlaştı!

    Mert Hakan'ın yazışmalarını sızdırana hapis cezası yolda! Ali Koç'tan talimat...

    Mert Hakan'ın yazışmalarını sızdırana hapis cezası yolda! Ali Koç'tan talimat...

    Transfer haberleri | Galatasaray, Altınordu'dan Hüseyin Atakan Üner'in peşinde

    Transfer haberleri | Galatasaray, Altınordu'dan Hüseyin Atakan Üner'in peşinde

    Antalyaspor'da 3 futbolcuya veda

    Antalyaspor'da 3 futbolcuya veda

    Sıradaki Haber