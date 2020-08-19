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19.08.2020 - 00:56 |

Beşiktaş transfer haberleri | Onyekuru için resmi teklif!

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru için Beşiktaş, Monaco'ya resmi teklif yaptı.

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Siyah-beyazlılar transferde vites yükseltti.

Trt Spor'un haberine göre; Fabrice N'Sakala, Welinton ve son olarak da Bernard Mensah'ı kadrosuna katan Beşiktaş, gözünü Henry Onyekuru'ya dikti.

Yeni sezona güçlü bir kadroyla başlamak isteyen Beşiktaş'ta yönetim, Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Onyekuru'yu kiralık olarak renklerine bağlamak için Monaco'ya resmi teklif yaptı.

Beşiktaş transfer haberleri | Onyekuru için resmi teklif

Beşiktaş transfer haberleri | Onyekuru için resmi teklif

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