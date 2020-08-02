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02.08.2020 - 17:50 | | Fanatik

Beşiktaş transfer haberleri | Sandro Wagner futbolu bıraktı!

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan 32 yaşındaki Sandro Wagner'in futbolculuk kariyerine son verdiği ileri sürüldü.

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Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Sandro Wagner kariyeriyle ilgili sürpriz bir karar aldı.

Alman basınında yer alan haberlere göre, 1987 doğumlu tecrübeli golcü Sandro Wagner, futbolculuk kariyerine son verdi. Wagner, Darmstadt ve Hoffenheim'daki başarılı performansı sonrası, altyapısından yetiştiği Bayern Münih'e geri dönmüştü. 2018/19 sezonunda Bayern'de Lewandowski'nin alternatifi olan Sandro Wagner, 2019/20 sezonunu ise Çin'de Tianjin Teda'da geçirmişti. Çin ekibi ile yollarını ayıran Alman golcüyü Beşiktaş da kadrosuna katmak istiyordu. Wagner'in aldığı bu karar, kendisini isteyen takımlarda şok etkisi yarattı.

Almanya Milli Takımı forması ile 8 maça çıkan Wagner, 5 gole imza atmıştı. 1.94 boyundaki fizikli forvet, hava toplarındaki hakimiyeti ile öne çıkıyordu.

Geçtiğimiz günlerde bir diğer Alman yıldız Andre Schürrle de genç yaşta futbolu bırakma kararı almıştı. 1990 doğumlu Schürrle'nin adı Fenerbahçe ile anılıyordu.

Beşiktaş transfer haberleri | Sandro Wagner futbolu bıraktı

Beşiktaş transfer haberleri | Sandro Wagner futbolu bıraktı

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