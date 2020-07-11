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HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş transfer haberleri | Sergen Yalçın: “Güven'e gelen teklifleri kabul etmeyin"
11.07.2020 - 07:00 |

Beşiktaş transfer haberleri | Sergen Yalçın: “Güven'e gelen teklifleri kabul etmeyin"

Kasımpaşa maçında 90’da galibiyet golünü atan Güven Yalçın, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın umutlarını bu kez boşa çıkarmadı. Yönetimin de Fransız ekiplerinin talip olduğu genç forveti satmayacağı aktarıldı

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SERDAR SARIDAĞ

Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül’ün ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıktığı maçta 2-1 geriden gelerek Kasımpaşa’yı 3-2 mağlup etmeyi başaran Beşiktaş’ta, Güven Yalçın’ın galibiyet golünü atması herkesi mutlu etti.

Teknik Direktör Sergen Yalçın daha önce yönetimle yaptığı görüşmede, “Gelen teklifleri kabul etmeyin. Güven’i bir yere bırakmam. O çok daha iyi yerlere gelecek” ifadelerini kullanmıştı. 90’da attığı güzel golle Sergen Yalçın’ı haklı çıkartan Güven’e, siyah-beyazlı taraftarlar da sahip çıktı.
Siyah-beyazlı yönetimin de, Fransız kulüplerinin yakın takibi altında olan ve daha önceki transfer döneminde de teklifler alan genç oyuncuyu çok cazip bir rakam olmadığı sürece satmayacağı aktarıldı. Bu sezon gol bölgesinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle gelecek dönem hücum hattını sağlam tutmak isteyen Beşiktaş Yönetimi, Güven’i bırakmaktan öte kadroya başka bir golcüyü daha dahil etmenin planlarını yapıyor.
Güven’i hem kanatlarda hem de forvette oynatan Teknik Direktör Sergen Yalçın, bu oyuncunun ekstra çalışmalar yapmasını da memnuniyetle karşılıyor. Attığı golden sonra karın kaslarını göstererek kendisi hakkında “kilolu” eleştirilerine yanıt veren yetenekli oyuncu, Beşiktaş’tan ayrılmaya sıcak bakmıyor.

Beşiktaş transfer haberleri | Sergen Yalçın: “Güvene gelen teklifleri kabul etmeyin

Hedefi Milli Takım
Bireysel çalışmalar yaparak oynamadığı dönemde fiziksel açıdan formda kalmayı başaran Güven Yalçın, sadece Beşiktaş değil, A Milli Takım’da da düzenli şans bulmak istiyor. Şenol Güneş döneminde Beşiktaş’taki hat-trickleri ile dikkat çeken Güven’in yakın çevresine yine aynı seviyeye gelerek, ay-yıldızlı ekibe dönmek istediğini söylediği de kaydedildi.

Beşiktaş transfer haberleri | Sergen Yalçın: “Güvene gelen teklifleri kabul etmeyin

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