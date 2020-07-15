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HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş transfer haberleri | Sergen Yalçın, Nika Ninua transferini iptal etti
15.07.2020 - 14:40 |

Beşiktaş transfer haberleri | Sergen Yalçın, Nika Ninua transferini iptal etti

Yeni sezonda açıklanan yabancı sınırlaması nedeniyle Beşiktaş bir süredir transfer için görüştüğü Nika Ninua'yı rafa kaldırdı.

Beşiktaş transfer haberleri | Sergen Yalçın, Nika Ninua transferini iptal etti
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Serdar Sarıdağ / Skorer Özel

Beşiktaş Yönetimi, bir süredir gündeminde tuttuğu Nika Ninua ismini rafa kaldırdı. Daha önce Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da onay verdiği Gürci orta saha, TFF'nin yabancı sınırlaması konusundaki kararı nedeniyle askıya alındı.

Bu durumda, transferde kontenjan haklarını, daha deneyimli yabancılardan yana kullanmak isteyen Sergen Yalçın, bu nedenle istemeyerek de olsa Nika Ninua ismine soğuk bakmak zorunda kaldı. Beşiktaş'ta bazı yöneticilerin ise yine de bu futbolcunun transfer edilip bir seneliğine bir başka takıma kiralanmasını önerecekleri iddia edildi.

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