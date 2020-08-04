Beşiktaş transfer haberleri | Serkan Kırıntılı gelecek, Utku Yuvakuran gidecek!

Transferde yedek oturabilecek bir yerli kaleciyi renklerine katmak isteyen Beşiktaş Yönetimi, ilk etapta Serkan Kırıntılı’yı bitirmek istiyor. Tecrübeli file bekçisi ile 1+1 yıllık sözleşme yapmak isteyen siyah-beyazlı idareciler, mevcut kadrodaki Utku’yu ise Ümraniyespor’a kiralamayı düşünüyor. Belli bir maç sayısı oynama garantisi alarak Utku’yu göndermek isteyen yönetim, genç kalecinin bir sonraki sezona hazır hale gelmesi için böyle bir uygulamaya gidecek.

Ayrılmaz İkili: Gökhan Gönül ve Caner Erkin