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HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş transfer haberleri | Serkan Kırıntılı gelecek, Utku Yuvakuran gidecek!
04.08.2020 - 07:00 |

Beşiktaş transfer haberleri | Serkan Kırıntılı gelecek, Utku Yuvakuran gidecek!

Karius'un ayrılığı sonrası kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta ilk hedef Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı oldu. Mevcut kadroda bulunan Utku Yuvakuran'ı ise siyah-beyazlı idareciler, Ümraniyespor'a kiralamak istiyor.

Beşiktaş transfer haberleri | Serkan Kırıntılı gelecek, Utku Yuvakuran gidecek!
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Transferde yedek oturabilecek bir yerli kaleciyi renklerine katmak isteyen Beşiktaş Yönetimi, ilk etapta Serkan Kırıntılı’yı bitirmek istiyor. Tecrübeli file bekçisi ile 1+1 yıllık sözleşme yapmak isteyen siyah-beyazlı idareciler, mevcut kadrodaki Utku’yu ise Ümraniyespor’a kiralamayı düşünüyor. Belli bir maç sayısı oynama garantisi alarak Utku’yu göndermek isteyen yönetim, genç kalecinin bir sonraki sezona hazır hale gelmesi için böyle bir uygulamaya gidecek.

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