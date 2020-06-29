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29.06.2020 - 17:55 |

Beşiktaş transfer haberleri | Stoper için aday Rasmus Lauritsen!

Beşiktaş yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Danimarkalı stoper Rasmus Lauritsen'i gündemine aldı. Lauritsen bu sezon 4 maçta oynarken 2 gol 2 asist yaptı.

Beşiktaş transfer haberleri | Stoper için aday Rasmus Lauritsen!
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Beşiktaş stoper bölgesi için yeni bir ismi gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, Danimarkalı Rasmus Lauritsen'in transferi için temaslara başladı.

Beşiktaş yönetimi oyuncuyu ilk etapta satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor.

Siyah-beyazlı yönetim yönetimi şartların uygun hale gelmesi durumunda 1.87 boyundaki Lauritsen'i kadrosuna katmayı planlıyor.

24 yaşındaki savunmacı, bu sezon Allsvenskan lideri Nörrköping formasıyla ligde çıktığı 4 maçta 2 gol, 2 asist yaptı.

Beşiktaş transfer haberleri | Stoper için aday Rasmus Lauritsen

Beşiktaş transfer haberleri | Stoper için aday Rasmus Lauritsen

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