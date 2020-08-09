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HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş transfer haberleri | Stuttgart'tan Rıdvan Yılmaz'a karşılık Borna Sosa teklifi!
09.08.2020 - 07:00 |

Beşiktaş transfer haberleri | Stuttgart'tan Rıdvan Yılmaz'a karşılık Borna Sosa teklifi!

Almanya’da Bundesliga ekibi Stuttgart, kadrosuna katmak istediği Rıdvan Yılmaz için Beşiktaş'a takas teklifinde bulundu.

Beşiktaş transfer haberleri | Stuttgart'tan Rıdvan Yılmaz'a karşılık Borna Sosa teklifi!
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Almanya’da Bundesliga’ya geri dönen Stuttgart, kadrosuna katmak istediği Rıdvan Yılmaz için resmi teklif yaparken, Beşiktaş Yönetimi, 19 yaşındaki genç sol beke karşılık 5 milyon euro bonservis istemişti. Bu bedeli çok yüksek bulan Stuttgart’ın ikinci kez siyah-beyazlıların kapısını çaldığı ve bu kez Rıdvan’a karşılık 22 yaşındaki Hırvat sol bek Borna Sosa’yı önerdiği iddia edildi.
Takasa kesinlikle sıcak bakmayan Beşiktaş’ın, 5 milyon euro civarında bir bonservis karşılığında Rıdvan’ı elden çıkarabileceği ileri sürüldü. Tarafların maddi konularda anlaşması halinde yetenekli oyuncu kariyerine Almanya’da devam edecek. Rıdvan aksi halde takımda kalarak yeni transfer Fabrice N’Sakala ile forma rekabetine girecek.

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