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29.07.2020 - 19:38 | | Sabah

Beşiktaş transfer haberleri | Süper Lig yıldızını istiyor!

Beşiktaş'ta transferde son dakika... Yeni sezon transfer hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlı takım, Yeni Malatyaspor'dan Arturo Mina'yı transfer etmek istiyor.

Beşiktaş transfer haberleri | Süper Lig yıldızını istiyor!
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Gelecek sezonun kadro yapılandırması için kollarını sıvayan Beşiktaş, yaşadığı mali problemlerden dolayı ucuz ve kaliteli isimlere göz dikmişti.

Buna göre transfer listesini belirleyen Kara Kartal için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Yeni Malatyaspor'un yıldızı Arturo Mina'nın, İstanbul devine transfer olabileceği ifade edildi.

Ecuagol'ün haberine göre Mina'nın, Yeni Malatyaspor'un en iyi isimlerinden biri olduğu ifade edildi.

"Haftalardır Beşiktaş istiyor"
Öte yandan Beşiktaş'ın Mina'ya olan ilgisinin yeni olmadığı ve haftalardır oyuncu ile sıkı temaslarda bulunulduğu, bunun kısa süre içerisinde görüşmelere doğru gideceği ifade edildi.

Beşiktaş transfer haberleri | Süper Lig yıldızını istiyor

Gökhan Gönül Antreman Görüntüleri

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