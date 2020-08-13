Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş transfer haberleri | Welinton Nevzat Demir Tesisleri'nde!
13.08.2020 - 20:36 |

Beşiktaş transfer haberleri | Welinton Nevzat Demir Tesisleri'nde!

Beşiktaş'ın yeni transferi Welinton, N'Sakala ile birlikte Nevzat Demir Tesisleri'nde görüntülendi.

ABONE OL

Beşiktaş'ın yeni transferi Welinton, N'Sakala ile birlikte Nevzat Demir Tesisleri'nde görüntülendi.

N'Sakala'nın "O bir Kara Kartal" sözlerine Welinton  "Henüz değil..." dedi. N'Sakala ise "Beraber uçacağız" yanıtını verdi.

Beşiktaş transfer haberleri | Welinton Nevzat Demir Tesislerinde

Ortaçizgi'nin haberine göre; siyah-beyazlılar tecrübeli savunmacı ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Atiba Hutchinson, Genç Sporcular İle Buluştu

Sampdoria yeni sezon formalarını tanıttı
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Barcelona'da Samuel Umtiti'nin koronavirüs testi pozitif çıktı!
    Barcelona'da Samuel Umtiti'nin koronavirüs testi pozitif çıktı!
  2. Beşiktaş'ın gözdesi Nika Ninua, PAOK'a transfer oldu!
    Beşiktaş'ın gözdesi Nika Ninua, PAOK'a transfer oldu!
  3. Beşiktaş başantrenörü Burak Bıyıktay: "Transfer yapmayacağız"
    Beşiktaş başantrenörü Burak Bıyıktay: "Transfer yapmayacağız"
  4. Barcelona-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? (14 Ağustos 2020)
    Barcelona-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? (14 Ağustos 2020)
  5. Fenerbahçe'de Miha Zajc sağlık kontrolünden geçti!
    Fenerbahçe'de Miha Zajc sağlık kontrolünden geçti!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

ATP Sezon Sonu Turnuvası seyircisiz olacak!

ATP Sezon Sonu Turnuvası seyircisiz olacak!

Göztepe, Başakşehirli Soner Aydoğdu'nun sözleşmesini uzattı!

Göztepe, Başakşehirli Soner Aydoğdu'nun sözleşmesini uzattı!

Erdem Özgenç, Gençlerbirliği'nden ayrıldı! 2 talip birden...

Erdem Özgenç, Gençlerbirliği'nden ayrıldı! 2 talip birden...

TFF açıkladı, MHK talimatı yürürlüğe girdi! Hakemler...

TFF açıkladı, MHK talimatı yürürlüğe girdi! Hakemler...

Sıradaki Haber