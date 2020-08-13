Beşiktaş transfer haberleri | Welinton Nevzat Demir Tesisleri'nde!

Beşiktaş'ın yeni transferi Welinton, N'Sakala ile birlikte Nevzat Demir Tesisleri'nde görüntülendi.

N'Sakala'nın "O bir Kara Kartal" sözlerine Welinton "Henüz değil..." dedi. N'Sakala ise "Beraber uçacağız" yanıtını verdi.

Ortaçizgi'nin haberine göre; siyah-beyazlılar tecrübeli savunmacı ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

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