Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer şansı zora girdi!

Sarı-lacivertliler, devam eden sözleşmelerin, açıklanan harcama limitleri olan 154 milyon liranın (18.8 milyon euro) çok az olduğunu söyleyerek, cezanın kaçınılmaz olduğunu dile getirdi. Beşiktaş’ın da 298 milyon liralık limiti, mevcutlarla birlikte işini çok zorlayacak.

Kulüplerin harcamalarını Finansal Fair Play kurallarına uydurabilmek amacıyla geçen sezon başlatılan “Harcama limiti” uygulamasının yeni rakamları dün Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Ortaya çıkan tabloya özellikle Fenerbahçe büyük tepki gösterdi.

Açıklanan rakamlara göre, en fazla harcama yapabilecek takım Galatasaray... Sarı-kırmızılıların yüzde 15 sapma payıyla birlikte 493 milyon 398 bin 642 TL harcama limiti bulunuyor.

Harcama limitlerinde en ciddi düşüş yaşayan takımlardan biri ise Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertlilere bu sezonki harcama limiti 154 milyon 411 bin liraya düştü. Beşiktaş’ın 298 milyon liralık limiti de siyah-beyazlıları zorlayacak.



Durumu değerlendiren Fenerbahçe Yönetimi şu açıklamayı yaptı: “Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bugün açıklanan ve futbol gerçekleriyle bağdaşmayan takım harcama limitleri, asla kabul edilemez ve uygulanamaz düzeydedir. 2020/21 sezonunda hali hazırda sözleşmesi devam eden oyuncularımızın yükümlülükleri kulübümüz için açıklanan 154 milyon TL (18.8 milyon euro) limitin çok üzerindedir. Bu durum, yeni sezonda kulübümüzün 3 puanının silineceği ve buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanacağı anlamını taşımaktadır.

2019/20 sezonunda kulübümüze ciddi şekilde zarar veren bu talimatın, bir kez daha önümüzü kesmemesi için camia olarak gereken her türlü mücadeleyi her ortamda sonuna kadar vereceğiz. Atılacak adımlar ve alınacak aksiyonlar doğrultusunda önümüzdeki günlerde camiamızı bilgilendireceğiz. Bu aşamada taraftarlarımızdan sabırlı ve gerektiği takdirde camia olarak atacağımız adımlar için de bir o kadar hazırlıklı olmalarını rica ediyoruz.”

En düşük limit Kayserispor’da

Harcama limiti en az olan kulüp, küme düşmesine rağmen yeni kararla Süper Lig’de kalan Hes Kablo Kayserispor oldu. Sarı-kırmızılı ekip, sapma payıyla birlikte 68 milyon 86 bin 401 TL harcayabilecek.

Hesaplara neler dahil?

Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu tarafından belirlenen takım harcama limitine; Profesyonel futbolcu ücret giderleri, A Takım teknik kadro ücret giderleri (A Takım Teknik Sorumlusu ve antrenörleri) ve menajerlerin ücretleri dahil edilir. Bu bedeller vergiler dahil, KDV hariç olarak hesaplanır.

Kulüplerin takım harcama limitlerini aşan profesyonel futbolcu sözleşmeleri tescil edilmez.

Kulüplerin, gelecek sezon finansal kuruluşlara yapılacak olan ana para ödemeleri de takım harcama limitinden düşülecek.

Yenilerin hesabı farklı

Bu sezon ilk kez Süper Lig’de yer alacak Hatayspor, Ertusum ve Fatih Karagümrük’ün ise harcama limitleri aynı oldu. Kulüp Lisans Talimatı’na göre lige yeni çıkan takımların harcama limitleri, sezonu 7-15 sıralarında tamamlamış kulüpler için gelecek yıl için onaylanan Takım Harcama Limitlerinin (harcama tutarı en yüksek ve en düşük takım dahil edilmeyerek) ortalaması alınarak oluşturuldu.

İŞTE CEZALAR

% 5’E KADAR BÜTÇE AŞIMI: İhtar.

% 6 ile 10 ARASI: Kadro sınırlaması.

% 11 - 15 ARASI: Transfer yasağı...

% 16 - 20 ARASI: 1 puan silme cezası verilir, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.

% 21 - 25 ARASI: 2 puan silme cezası verilir, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.

% 26 ve ÜSTÜ: 3 puan silme cezası verilir, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.

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